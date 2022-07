Villefranche se voit en Ligue 2 après la rétrogradation actée de Bordeaux en National

Une sentence pas complètement définitive car le club au bord du dépôt de bilan peut encore saisir le CNOSF.

Mais du côté de Villefranche, on se voit déjà en Ligue 2 grâce à cette punition infligée aux Bordelais. Dans une interview accordée à nos confrères du Patriote Beaujolais, le président caladois Philippe Terrier a lâché : "On est en Ligue 2. (…) Quand on lit les textes, c’est clair. Donc maintenant on attend une confirmation écrite de la Fédération".

C’est ce mercredi que la FFF devrait trancher entre la montée du FCVB en Ligue 2 ou son maintien en National avec une 2e division à 19 équipes. Si cette seconde option était retenue, Philippe Terrier a prévenu qu’il "fera les démarches nécessaires" pour défendre son droit de goûter à la Ligue 2.

Mais cette montée ne serait-elle pas un cadeau empoisonné pour Villefranche, dont le stade n’est pas homologué et qui a déjà commencé son recrutement adapté au National ? Pour rappel, le FCVB entendait jouer au Groupama Stadium de Décines, en payant l'Olympique Lyonnais chaque mois.