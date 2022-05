Une réunion publique organisée mardi sur le projet de l'Arena de l'OL

"Cette réunion vise à affirmer les engagements pris par l’OL Groupe concernant la LDLC Arena et élargir la réflexion sur OL Vallée, pour dresser le bilan et échanger sur l’ensemble des sujets", indique OL Groupe.

La réunion débutera à 18h mardi en présence des équipes de l'Olympiques Lyonnais et du futur All in Country Club. Les riverains pourront poser des questions en cours de réunion sur l'avancée de ces projets et sur leurs possibles conséquences sur la vie future du quartier.

Une visite de chantier de l'Arena sera également proposée, sur inscription.

Pour rappel, OL Groupe avait annoncé il y a trois semaines avoir validé son financement de 141 millions d'euros pour la construction de cette salle. La LDLC Arena doit voir le jour d'ici fin 2023 et pourra accueillir jusqu'à 16 000 personnes lors de concerts, matchs de basket, rencontres de e-sport et autres événements.