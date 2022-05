Long week-end de l'Ascension : 1305 km de bouchons cumulés en France, des conditions de circulation dégradées à Lyon

Le pic de bouchons a été atteint à 17h55 au niveau national, avec 1305 km de ralentissements cumulés. Dans l'agglomération lyonnaise, les conditions de circulation étaient dégradées. Jusqu'à 64 km de bouchons ont été constatés par la plateforme Coraly.

"Les principales difficultés de circulation se situent sur les autoroutes A7, A10, A11, A8, A61, A630 et A2", indique Bison Futé alors que la journée était classée rouge.

Le drapeau rouge restera de sortie ce jeudi. Il est déconseillé aux automobilistes de circuler sur l'A6 au nord de Lyon de 9h à 12h et sur l'A7 de 7h à 18h, avec un pic de de bouchon annoncé entre Lyon et Orange de 11h à 14h.

Mais le pire est à venir. Dimanche sera l'une des pires journées de l'année sur les routes. Bison Futé hissera le drapeau noir dans le sens des retours. Des ralentissements devraient avoir lieu entre Orange et Lyon, dès 8h le matin et jusqu'à 20h. Le créneau de 12h-15h sera à éviter. Au nord du tunnel sous Fourvière, l'A6 pourrait être saturée de 12h à 20h, et plus particulièrement de 14h à 16h.