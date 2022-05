Long week-end de l’Ascension : 761 km de bouchons cumulés à 12h, l’A7 saturée entre Lyon et Orange

Selon Bison Futé, le pic de bouchons a été atteint à midi, ce jeudi, avec 761 km cumulés au niveau national.

Même si la situation était moins difficile que ce que laissaient craindre les prévisions, jusqu’à 100 km de bouchons ont été relevés sur l’A7 au sud de Lyon au cours de la matinée.

Les ralentissements pourraient persister jusqu’à 18h entre Lyon et Orange.

A noter que dimanche, Bison Futé hissera le drapeau noir dans le sens des retours. Des ralentissements devraient avoir lieu entre Orange et Lyon, dès 8h le matin et jusqu'à 20h. Le créneau de 12h-15h sera à éviter. Au nord du tunnel sous Fourvière, l'A6 pourrait être saturée de 12h à 20h, et plus particulièrement de 14h à 16h.