Lyon : hors-gabarit, un convoi exceptionnel bloqué avant le tunnel de Fourvière depuis lundi matin

Un convoi exceptionnel est bloqué depuis lundi sur le pont Kitchener.

Ce camion de 24 mètres de long et 5 mètres de haut transportant une maison en bois avait été intercepté in extremis lundi vers 5h du matin alors qu'il allait s'engager sous le tunnel sous Fourvière. Incident qui avait déjà nécessité la fermture de la M6 pendant 35 minutes. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Hors-gabarit, le poids-lourd, qui appartient à une société de transport turque, s'est ensuite trompé d'itinéraire de substitution et s'est retrouvé coincé sur le pont Kitchener.

Son évacuation s'avère compliquée. En raison de ses dimensions exceptionnelles, le convoi ne peut pas passer sous les ponts de l'agglomération et pourrait également arracher les caténaires du tramway s'il empruntait l'échangeur de Perrache. Les autorités envisagent désormais de faire emprunter la M7 à contresens au chauffeur du poids-lourd pour qu'il rejoigne le périphérique sud et s'engage sur la rocade Est, selon le Progrès.

Une manœuvre délicate, compte-tenu du trafic dense dans le secteur. Car cela nécessitera la fermeture de l'axe. Aucune décision n'a été encore été communiquée ce mardi à la mi-journée.