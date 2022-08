Retour des vacances, fermeture du tunnel sous Fourvière et du pont de la Brasserie : la galère ce week-end sur les routes !

Si les bouchons seront au rendez-vous avec un drapeau rouge dès ce vendredi et pour le reste du week-end dans le sens des retours en Auvergne-Rhône-Alpes, les automobilistes de passage dans la capitale des Gaules connaîtront également d’autres perturbations.

En raison de travaux de réparation du Pont de la Brasserie, le tunnel sous Fourvière sera fermé en continu en direction de Marseille à compter de ce vendredi soir 20h et jusqu’à lundi à 5h.

Dans le détail, la circulation sur la M6 (Tunnel sous Fourvière compris) en direction de Marseille entre la porte de Valvert et le Pont de la Brasserie (fermeture de la bretelle d’accès Valvert, de la bretelle d’accès Tassin-la-Demi-Lune et Hespérides et de la bretelle d’accès à Gorge de Loup).

La sortie 1.2 Lyon-centre de la M7 dans le sens Marseille-Paris sera également fermée tout comme le quai du docteur Gailleton au droit du Pont Galliéni.

Des itinéraires de déviations seront mises en place.