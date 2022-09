Tunnel sous Fourvière, A46 : des fermetures nocturnes d’axes cette semaine

Car plusieurs fermetures d’axes pour réaliser des travaux nocturnes sont prévues.

A commencer par celle de la M6/M7 et du tunnel sous Fourvière. De lundi à jeudi inclus, de 20h à 6h du matin, la circulation sera interdite en direction de Marseille entre le noeud du Valvert et la sortie Lyon-Centre et en direction de Paris entre Pierre-Bénite et le noeud du Valvert. Dans les deux sens donc, il sera impossible d’emprunter Fourvière.

L’accès à l’A46 Sud sera également restreint, aux mêmes dates mais de 21h à 6h du matin. La circulation sera alors interdite en direction de Paris entre le noeud de Ternay et le noeud de Manissieux.