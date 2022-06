Nick Cave, Phoenix, Calogero : coup d'envoi ce jeudi de la 76e édition des Nuits de Fourvière

Jusqu'au 30 juillet, 173 représentations et 59 spectacles de théâtre, danse, musique, opéra ou encore cirque sont programmées sur différentes scènes de la capitale des Gaules.

La Comédie-Française ouvrira cette édition 2022 au Théâtre antique de Lyon avec Le Tartuffe ou l’Hypocrite, la version initiale et interdite de la pièce de Molière mise en scène par Ivo van Hove. Trois représentations sont prévues jusqu'à samedi.

Les Lyonnais pourront aussi aller applaudir Nick Cave & The Bad Seeds (6 et 7 juin), Thom Yorke et Jonny Greenwood (8 juin), Deftones (9 juin), Phoenix (10 juin), Mathieu Chédid (20, 21 et 22 juin), Patti Smith (23 juin), Julien Clerc (27 juin), Calogero (28 juin), Dutronc & Dutronc (29 juin), Juliette Armanet (30 juin et 4 juillet), Gaël Faye (7 juillet), Midnight Oil (14 juillet), Diana Krall (19 juillet), Marcus Miller (24 juillet) et Agnes Obel (25 juillet).

La danse sera également à l'honneur avec la présence de Benjamin Millepied tandis que le cirque fera son grand retour au Domaine de Lacroix-Laval avec deux chapiteaux et un camion-théâtre.

A noter que sept spectacles seront interprétés uniquement par des étudiants, dont ceux de l'ENSATT, l'École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre. Les 28 comédiens et concepteurs produiront leur spectacle de sortie d'école.

Certains soirs n'affichent pas encore complet. Les places sont en vente sur le site des Nuits de Fourvière.