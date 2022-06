Nous demandons plus de rues scolaires dans la Métropole de Lyon

Le 6 mai dernier, des milliers de parents d’élèves de toute l’Europe se sont mobilisés pour demander plus de rues scolaires. Aujourd’hui, des parents d’élèves, des personnels scolaires, des syndicats et des associations publient une tribune pour interpeller la Métropole de Lyon et ses communes : il est urgent d’agir pour protéger la santé des enfants.

Toutes les écoles de la métropole sont exposées à des niveaux de pollution de l’air supérieurs aux recommandations de l’OMS. Pourtant, les enfants y sont particulièrement vulnérables : à Paris par exemple, près d’un tiers des nouveaux cas d’asthme sont liés à la pollution routière, sans parler des autres pathologies respiratoires, cardiovasculaires et de la réduction de l'espérance de vie que celle-ci peut entraîner.

Il est urgent d’agir pour protéger la santé des enfants. La situation est critique, nous ne pouvons pas attendre les effets de la zone à faibles émissions (ZFE), qui ne sont pas attendus avant au moins 2026. Il faut agir au plus vite pour réduire le nombre de véhicules devant les écoles. Nous demandons une piétonisation permanente et définitive, partout où cela est possible après consultation des conseils d’école, sinon au moins aux horaires d’entrée et de sortie des classes. Ce dispositif a fait ses preuves et a été adopté par de nombreuses villes : près de 1500 “rues scolaires” ont été créées ces dernières années en Europe, dont 500 pour la seule ville de Londres.

Ces rues scolaires présentent de nombreux avantages. D’une part, elles entraînent une diminution importante de l’usage de la voiture et donc des taux de dioxyde d’azote, polluant majoritairement émis par le trafic routier. D’autre part, elles encouragent les déplacements à pied, à trottinette ou à vélo - alors que 37% des enfants de 6 à 10 ans sont aujourd’hui en situation d’inactivité physique et 20% sont en surpoids . Enfin, elles garantissent une bien meilleure sécurité routière et créent un nouvel espace de socialisation pour les enfants.

Nous demandons à la Métropole et aux mairies de s’appuyer sur cette dynamique européenne pour fortement accélérer la création de ces rues scolaires . Il ne faut pas attendre, d’autant que ces aménagements sont très populaires. En France, 87% des parents y sont favorables et ceux qui en bénéficient déjà en Europe (parents, enfants et personnels scolaires) sont très largement convaincus de leur utilité pour la qualité de l’air, la sécurité et le bien-être en général.

Enfin, nous appelons à une politique plus large de promotion des mobilités alternatives autour des écoles . Cela passe par la sécurisation des trajets domicile-école (sanctuarisation des trottoirs et des pistes cyclables), la pérennisation de vélobus ou de pédibus, et la diffusion d’une information beaucoup plus complète sur les niveaux de pollution de l’air, aussi bien dans les cours d’écoles que dans les locaux scolaires, par exemple avec la mise en place de capteurs.

Nous observons une volonté naissante de la part de certains élus en ce sens. Cela ne suffit pas. Il faut que les élus de toute obédience politique et à tous les niveaux se saisissent de cette question pour faire de la sécurité et de la santé de nos enfants une priorité absolue : l’école ne saurait être un lieu qui met leur équilibre en danger.

Signataires de la tribune :

• La Rue Est à Nous Lyon (Alternatiba Rhône, Greenpeace Lyon, La Ville à Vélo, le Collectif contre la Pollution à l'école Michel Servet et la Clean Cities Campaign)

• Des parents d'élèves de la Métropole (plusieurs écoles dans Lyon et communes alentours), dont les collectifs Michel Servet et Berthelot

• Piétons 69

• Air des Lyonnais

• Sud Education 69 et la FSU 69

• L'association Respire

• La FCPE du Rhône