OL : Alexandre Lacazette est officiellement de retour à Lyon !

Comme annoncé la semaine dernière, l'Olympique Lyonnais a officialisé ce jeudi matin le retour de son attaquant star Alexandre Lacazette entre Rhône et Saône. Il est celui qui a inscrit le premier but de l'histoire du Groupama Stadium de Décines en 2015, il est également le quatrième meilleur buteur de l'histoire de l'OL derrière Fleury Di Nallo, Bernard Lacombe et Serge Chiesa : le fils prodigue fait son comeback jusqu'en 2025 !

Pour la star du jour à Lyon, ce transfert était "devenu évident, même s‘il n’y a pas eu de qualification en Europe. Mais vu l’ambition du club je me sentais utile sur le terrain ou le vestiaire. C’était la meilleure décision à prendre" assure celui qui a détaillé son "amour du club".

Alexandre Lacazette semble ainsi clairvoyant sur la situation actuelle du club : "je connais bien la maison, les valeurs du club, il y a peut-être eu une petite cassure les dernières saisons. J’espère faire en sorte de retrouver l’amour avec les supporters. Oui, il y a un ADN OL". Après cinq années outre-Manche, "Le Général" indique avoir "progressé dans le leadership, grâce à l’expérience acquise". Il a désormais une priorité : "aider le club à revenir en haut de l’affiche".

"Le retour à l’OL d’Alexandre Lacazette, qui a disputé plus de 200 matches avec Arsenal en 5 saisons (71 buts), était la priorité du club depuis plusieurs mois et s’inscrit parfaitement dans le cadre de la nouvelle stratégie que souhaite désormais mettre en place l’institution. Cette deuxième arrivée de l’intersaison, qui s’inscrit après le retour de Rémy Riou au club et les prolongations de Maxence Caqueret et d’Anthony Lopes, témoigne des grandes ambitions du club d’insuffler une nouvelle dynamique autour de son équipe professionnelle masculine", a commenté le club dans un communiqué paru juste avant la conférence de presse de présentation du joueur.

Parti en 2017 à Arsenal avec qui il a gagné une coupe d'Angleterre et un Community Shield en marquant 71 buts, le numéro 9 revient cinq ans plus tard, libre de tout contrat, pour le plus grand bonheur des fans rhodaniens. Vendu pour 53 millions d'euros, Alexandre Lacazette s'est engagé 3 ans avec l'OL.

Le président du club, Jean-Michel Aulas a lui rassuré les fans de l'OL ce jeudi matin en prouvant qu'il était passé "de la réflexion aux actes. Nous avions souhaité remettre de l’ordre dans un certain nombre de stratégie, notamment avec l'arrivée d'Alex, pour donner un sens et un contenu à une histoire qui est en train de se réaliser".

"L'arrivée d'Alexandre Lacazette est une pierre importante dans la restructuration de l’effectif, mais ce n’est pas superman non plus" tempère toutefois le responsable du recrutement, Bruno Cheyrou. "Il ne faut pas qu’il devienne plus important qu’il ne voudrait l’être, il faut le protéger. Le marché vient d’ouvrir, ça lance pleinement notre effectif pour la saison prochaine, nous pourrions avoir d’autres éléments pour une équipe ultra compétitive" a promis le conseiller technique.

Ainsi, les supporters ont désormais les yeux rivés sur Corentin Tolisso, parti en 2017 de l'OL. "Je pense que le club peut se pencher dessus, je pousse pour qu’il vienne, tout en laissant le club gérer le contractuel" a affirmé son ami Alexandre Lacazette ce jeudi matin lors de la conférence de presse de présentation. Jean-Michel Aulas a confirmé que le contact avec l'ancien Lyonnais "avait été établi", tout comme avec d’autres joueurs, "car le recrutement sera ambitieux".