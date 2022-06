OL : Jérôme Boateng aussitôt arrivé aussitôt reparti ?

A l’image de la saison catastrophique de l’OL, celle de Jérôme Boateng aura également été décevante. A peine installé, le défenseur pourrait déjà quitter la capitale des Gaules. Alors que le club lyonnais doit surveiller de près ses dépenses, l’intérêt de Trabzonspor, 1er du championnat turc et qualifié pour la Ligue des Champions, a été révélé au grand jour.

Abdullah Avci, l’entraîneur turc, a confirmé l’ambition du club dans le média SuperHaber. "Son nom est arrivé, nous examinons sa situation. C’est un joueur de marque, qui peut être utilisé s’il n’est pas blessé."

Jérôme Boateng pourrait donc être poussé vers la sortie. L’occasion pour Jean-Michel Aulas d’empocher une indemnité de transfert et de libérer de la masse salariale en vue du mercato estival. En effet, le joueur détiendrait le salaire le plus important de l’OL. Difficile donc de s’aligner en plus sur celui d’Alexandre Lacazette, si celui-ci revient sur Lyon.

Le joueur s’était exprimé au micro de Sky Allemagne : "On se rencontrera certainement cet été, on échangera et on verra ce qu'il en est pour la suite."

Les dirigeants rhodaniens doivent ainsi résoudre le cas complexe de Boateng.