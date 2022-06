La pollution aux particules fines trois fois plus élevée dans le métro à Lyon qu'à la surface

C'est ce qui ressort d'une étude publiée ce mercredi par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. L'ANSES y révèle que la pollution aux particules fines est trois fois plus élevée dans les métros français que dans l'air extérieur urbain, même à proximité du trafic routier.

Pour en arriver à cette conclusion, l'ANSES a étudié la qualité de l'air des enceintes ferroviaires souterraines de sept agglomérations françaises, dont Paris, Marseille et Lyon. Dans la capitale des Gaules, ce sont quatre stations qui ont été passées au crible, notamment celles de St Just, Gerland et Carré de Soie à Vaulx-en-Velin.

On apprend ainsi que la pollution dans le métro est composée de carbone élémentaire et organique, d'éléments métalliques comme le fer, et est causée notamment par l'usure des matériaux due au freinage des rames. Le rapport montrant qu'à Lyon, les roues des métros sont composées à 93% de pneu et 7% de fer, pour un freinage mécanique et électrique.

L'ANSES préconise donc de s'attaquer à l'émission de ces polluants, en "remplaçant les matériels roulants, changeant les systèmes de freinage et en améliorant la ventilation".

Cette étude pourrait être affinée en prenant en compte les durées des trajets des utilisateurs sur les différents réseaux, en intégrant cette donnée aux autres expositions, à la maison ou au travail par exemple.