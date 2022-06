Une enquête publique unique lancée pour le prolongement de la ligne de tram T6 à Lyon

Cette portion de 5,6 km doit voir le jour en 2026 afin d'améliorer l'offre de transport pour "desservir et irriguer quatre des plus importants pôles urbains de l'agglomération : les hôpitaux Est, la place Grandclément, le quartier des Gratte-Ciel et le campus de la Doua".

L'enquête publique, qui fait suite à une longue concertation préalable, est nécessaire à la déclaration d'utilité publique du projet. Elle se déroulera du 20 juin au 21 juillet et portera également sur l'autorisation environnementale du dossier.

Durant cette période, les éléments seront consultables dans les mairies de Villeurbanne, Bron et du 3e arrondissement de Lyon. Mais également sur internet sur le site de l'enquête publique et sur le site de la Préfecture du Rhône.