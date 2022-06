Bac 2022 : la redoutée épreuve de philosophie ce mercredi pour les 26 824 candidats de l’académie de Lyon

Comme les autres candidats du pays, les 26 824 lycéens des filières générales et technologiques de l’académie de Lyon vont plancher ce mercredi sur la traditionnelle épreuve de philosophie.

Trois sujets seront proposés à partir de 8 heures : deux dissertations et un commentaire de texte avec au bout un coefficient 8 pour les candidats du bac général et un coefficient 4 pour la filière technologique.

Les candidats, dont le plus jeune est âgé de 15 ans et le plus âgé de 74 ans, passeront par la suite, entre le 20 juin et le 1er juillet, l’épreuve du grand oral. Pour rappel, ils ont déjà passé les épreuves de spécialité au mois de mai.

Les épreuves écrites de cette édition 2022 du baccalauréat ont déjà commencé ce mardi pour les 8652 élèves de la filière professionnelle de l'Académie de Lyon, avec le français et l’histoire-géographie. Elles se poursuivront jusqu’au vendredi 24 juin.

Les résultats du baccalauréat général, technologique et professionnel seront dévoilés le mardi 5 juillet. Les oraux de rattrapage se dérouleront du 6 au 8 juillet.

A noter que le taux de réussite à l'examen s'élevait à 94% l'année dernière dans l'académie de Lyon.