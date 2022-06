Près de Lyon : le festival Bienvenue en Beaujonomie vous attend ce week-end

Ce sera également une nouvelle édition du festival Bienvenue en Beaujonomie du vendredi au dimanche soir.

Plus d'une trentaine d'établissements ont répondu à l'appel de l'Inter Beaujolais et ouvriront leurs tables à partager pour une escapade généreuse à l'image du territoire : du bon vin, de la bonne chère et une ambiance conviviale.

Des animations avec notamment des dégustations, parfois gratuites, sont proposées à travers les domaines du Beaujolais.

Informations et réservations sur le site du festival Bienvenue en Beaujonomie.