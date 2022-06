Législatives à Lyon : avec Julien Bayou, les candidats écolos font un match de foot pour alerter sur la canicule

C'est pourtant des t-shirts de cette couleur qu'ont revêtu Hubert Julien-Laferrière, Marie-Charlotte Garin et Benjamin Badouard, candidats écologistes/NUPES pour les élections législatives des 2e, 3e et 4e circonscriptions de Lyon, ce jeudi en fin de matinée.

Les trois alliés ont accueilli le cadre national d'Europe Ecologie Les Verts Julien Bayou pour donner un match de foot sur l'esplanade Nelson-Mandela dans le 3e arrondissement. Il ne s'agissait cependant pas d'une simple exhibition pour décompresser avec les militants en cette fin de campagne : l'opération avait un but.

Les Verts voulaient en effet se saisir du sujet de l'impressionnante canicule précoce qui frappe actuellement toute la France. "Aujourd'hui, on va essayer de jouer au foot pour alerter", a précisé Benjamin Badouard avant d'entrer sur le terrain pour rejoindre l'équipe des "Plus chauds".

[#legislatives] - Les candidats écologistes/NUPES de #Lyon organisent un match de foot pour « alerter sur la canicule liée au réchauffement climatique ». Le nom équipes : « Plus chaud » contre « Que le climat ».

(@MC_Garin, @BBadouard, @hub_laferriere) pic.twitter.com/q5D8nFvBd4 — Lyon Mag (@lyonmag) June 16, 2022

Avec ses coéquipiers, il a affronté les "que le climat" ("plus chauds que le climat", habile) sous un soleil de plomb et une température atteignant les 30 degrés à 11h du matin. Autant dire qu'il était difficile de réaliser des exploits dans ces conditions : la séquence sportive de cette réunion publique s'est achevée au bout d'un quart d'heure sur un score de 0 à 0.

"Vous voyez que même au mois de juin, on n'arrive même plus à jouer au foot plus de 10 minutes", a commenté Benjamin Badouard en zone mixte. "C'est de plus en plus grave et ça va aller en s'aggravant", a ajouté Julien Bayou. "C'est le pur produit de l'inaction climatique du gouvernement", a-t-il noté.

Pour Marie-Charlotte Garin, "l'Etat n'est pas à la hauteur". "On a eu le droit récemment à une annonce de 500 millions d'euros pour remettre la nature dans la ville. A titre d'exemple, rien que la Ville de Lyon a mis 150 millions d'euros", a-t-elle expliqué. Une annonce "poudre aux yeux" et "ridicule" de la part du gouvernement selon Julien Bayou qui salue l'action des écologistes à Lyon et à la Métropole, bien qu'elle soit "limitée par le cadre législatif".

[#legislatives] - « Les canicules vont être de plus en plus graves, c'est le produit de l'inaction climatique » du gouvernement Macron

Hubert Julien-Laférrière voulait lui aussi prendre part à cette "initiative ludique pour un sujet grave" qu'est ce match de football. Le seul député sortant écologiste du Rhône, qui avait été élu sous l'étiquette LREM en 2017, a dénoncé un manque de volonté de la part de l'Assemblée en place. "On a le pouvoir de respecter les recommandations du GIEC", a-t-il lâché à quatre jours du scrutin.

Dimanche prochain se jouera donc la deuxième mi-temps de ces élections législatives. "On souhaite faire le grand chelem ici", a confié Julien Bayou, plutôt confiant quant aux résultats lyonnais. Tous espèrent une chose : que le match ne soit pas remporté par l'abstention.