Un immense réseau de trafic de drogue démantelé par les polices lyonnaises et bordelaises

Tout commence en juillet 2020 à Bordeaux. La police girondine avait eu vent d'un important trafic de drogue provenant d'Espagne. Deux mois plus tard, une première vague d'interpellation a permis l'arrestation de huit suspects, la saisie des 450 000 euros en liquide, de quatre kilos de cannabis et de quatre véhicules préparés pour des gofast.

Dans la nuit du 27 mai 2021, cette même police bordelaise a reçu l'appui du RAID et des douanes pour mener une opération qui a entraîné la saisie de 951 kilos de cannabis et de 190 000 euros en espèces. Sous la houlette de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Bordeaux, l'enquête s'est poursuivie jusqu'à l'identification de deux convoyeurs originaire de l'agglomération lyonnaise.

C'est à ce moment que la sécurité départementale du Rhône est entrée en jeu. Lundi dernier, le 13 juin 2022, les DDSP lyonnaises et bordelaise ont procédé à 12 interpellations simultanées de personnes originaires de Lyon qui étaient soupçonnées d'être parties prenantes du large réseau d'acheminement des stupéfiants précédemment cités. Ils étaient suspectés d'être d'alimenter toute la France en cannabis et en cocaïne.

Des perquisitions entreprises à Vaulx-en-Velin, Villeurbanne, Bron et Vénissieux ont permis la saisie de 587 kilos de résine de cannabis, de 40 kilos d'herbes et de 4,8 kilos de cocaïne. Deux fusils d'assaut de type AK47 et M16, deux armes de poing, des munitions et 170 000 euros en liquide ont également été retrouvés.

Montant total des saisies en deux ans : 1,6 tonne de cannabis, 5 kilos de cocaïne et 810 000 euros. Pour l'heure, huit personnes ont été présentées à la justice bordelaise et placées en détention provisoire.