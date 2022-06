Rachat de l'OL par John Textor : cet "amoureux du football" veut "gagner la Ligue des Champions"

John Textor a été officiellement présenté à la presse ce mardi après-midi, quelques heures après l'annonce de son arrivée à l'OL comme actionnaire majoritaire.

L'homme d'affaires américain, qui assure que son Français reviendra en cours d'année, a expliqué, en anglais donc, arriver à Lyon "en tant que ressource" : "C'est ce que j'ai emmené à Crystal Palace, du capital et de l'enthousiasme". "L'OL fait partie des 20 plus grands clubs au monde, donc pourquoi changer les choses. Je n'ai pas cette pression de diriger quoique ce soit. Je ne suis pas directeur et je veux que les gens me perçoivent comme quelqu'un qui aime aider", a insisté celui qui a fait fortune dans la technologie de la réalité virtuelle.

C'est en tout cas l'amour du football qui a rapproché John Textor et Jean-Michel Aulas, selon le président lyonnais : "Plusieurs points nous ont rapprochés et notamment cette idée de mettre le football au cœur de notre développement futur. L'idée de faire en sorte de retrouver l'ambition pour nos équipes féminines et masculines sur le plan national et européen".

Aucune somme n'a été officiellement annoncée, mais Jean-Michel Aulas a confirmé une augmentation de capital de 86 millions d'euros consacrée en partie au recrutement. Une enveloppe qui viendra "en plus de ce que l'OL voulait consacrer au mercato". "On sera encore plus ambitieux avec la présence de John à nos côtés", a assuré le boss de l'OL, qui restera aux manettes "pendant au moins trois ans". "Jean-Michel a une expérience que je n'ai pas. Concernant la prise de décisions, je pense qu'il est plus sérieux que moi concernant le budget. Il est assez à l'aise avec ce niveau d'autonomie", a souligné John Textor.

Côtés ambitions, l'Américain n'a pas eu peur des mots, affirmant "vouloir gagner la Ligue des Champions", sans pour autant donner d'échéances. "On veut regagner le championnat, je sais qu'on peut arriver à rivaliser avec le PSG, gagner une Ligue des Champions. J'espère qu'on pourra rêver". De son côté, Jean-Michel Aulas "ne pense pas qu'on puisse imaginer être l'adversaire le plus coriace du PSG" : "Par contre, on est en train de prendre une dimension. On va avoir plus de moyens pour recruter. On va concurrencer le PSG le plus rapidement possible et revenir au plus haut niveau en championnat et en Coupe d'Europe. On n'en est pas très loin".

Sur le plan sportif justement, le projet d'un retour à l'ADN de l'OL n'est pas remis en cause. "On a beaucoup parler avec John d'ambition, des moyens à mettre en œuvre pour retrouver le haut du tableau. On a ce projet de retour à l'ADN du club, s'appuyer sur la formation. La colonne vertébrale de l'équipe sera lyonnaise", a précisé Jean-Michel Aulas. L'avenir de Peter Bosz semble aussi s'éclaircir, car John Textor "ne prend pas partie dans les questions d'entraineur. C'est à Jean-Michel Aulas de prendre ce genre de décision".

Passée l'agitation de l'arrivée de John Textor, le mercato devrait donc reprendre prochainement à l'OL et le groupe fera bientôt son retour à l'entrainement en vue des premiers matchs de préparation.

D'ici là, le nouvel actionnaire américain aura peut-être eu le temps d'apprendre l'hymne de l'OL. "Et en français", a promis Textor, qui s'est vu remettre un maillot siglé 22, comme l'année de son arrivée à Lyon, à l'issue de la conférence de presse.

