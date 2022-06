OL : Ludovic Giuly rejoint le staff comme entraîneur des attaquants

Dans la lignée de l'arrivée d'un nouveau propriétaire en la personne de John Textor, le club s'attaque également à son staff.

L'entraîneur adjoint de Peter Bosz, Hendrie Krüzen, a décidé de quitter Lyon. Pour épauler le Néerlandais, qui peut toujours compter sur Rob Maas, Claudio Caçapa et Rémy Vercoutre, un autre ancien de la maison fait son retour. L'OL annonce ce mercredi que Ludovic Giuly intègrera cet été le staff comme entraîneur-adjoint en charge des attaquants.

"Je suis très honoré de revenir ici à Lyon ! C’est un geste fort de la part du club d’avoir pensé à moi et de me donner cette responsabilité. Je vais tâcher de garder mon identité, en travaillant dur, en respectant les valeurs du club, mais toujours dans la bonne humeur. J’avais hâte de retrouver les terrains mais je suis là aussi pour apprendre", a commenté l'ancien ailier de Monaco, Barcelone et des Bleus, qui avait été formé à Gerland et qui a terminé sa carrière en amateur à Monts d'Or Azergues.

L'OL indique également dans son communiqué de presse que Bruno Cheyrou, responsable de la cellule recrutement, aura à l'avenir un rôle plus proche du groupe professionnel. Comme pouvait le faire Juninho quand il était directeur sportif, il fera le lien entre Peter Bosz et les joueurs durant la saison 2022-2023.