L’OL officialise Johann Lepenant (Caen)

Après sa visite médicale réussie, le jeune milieu de terrain de Caen s’est engagé à Lyon contre 4,25 millions d’euros (plus 2,5 millions d’euros de bonus et un intéressement de 10% sur une éventuelle plus-value à la revente).

L’international français U20 a paraphé un contrat de cinq saisons et est désormais lié à l’OL jusqu’en 2027. Talent précoce, il a gravi rapidement les échelons pour disputer 56 rencontres avec Caen en deux saisons de Ligue 2. Et tout ça, à seulement 19 ans.

A Lyon, Johann Lepenant va découvrir le niveau supérieur et apprendra aux côtés de Maxence Caqueret et Thiago Mendes la saison prochaine. Un pari sur l'avenir qui ressemble à celui qui avait été fait sur Lucas Tousart, arrivé tout jeune de Valenciennes et qui s'était finalement imposé dans le 11 lyonnais avant de partir pour Berlin en 2020.

"Convaincu par le projet sportif du club, Johann Lepenant souhaite s’inscrire dans la durée avec l’Olympique Lyonnais. Son arrivée, la troisième de l’intersaison après celles de Rémy Riou et d’Alexandre Lacazette, confirme ainsi la volonté de l’OL de se renforcer et d’atteindre ses objectifs sur les saisons à venir", a commenté l’OL dans un communiqué.