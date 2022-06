La Région Auvergne-Rhône-Alpes réélue à la tête de l'association internationale des régions francophones

Cette présidence s'articulera autour de cinq axes, dont le soutien à la Francophonie économique pour créer des emplois, l'adaptation des politiques pour protéger l'environnement ou encore le soutien à la formation et à la culture.

"La Francophonie, ce sont 321 millions de personnes, réparties sur 5 continents. Cinquième langue mondiale par le nombre de locuteurs, le Français sera, en 2050, la deuxième langue la plus parlée dans le monde. Il s’agit d’une force pour notre pays et pour notre territoire. C’est pourquoi il est important de renforcer les collaborations entre les régions francophones et d’intensifier les actions entre les différents acteurs de ce grand espace linguistique", explique la Région dans un communiqué.

Un temps fort des Régions francophones est d'ores et déjà programmé lors de la prochaine COP 27, qui se déroulera en Egypte.

"L’AIRF célèbre ses 20 ans. Cet anniversaire intervient dans un contexte mondial inédit : nous avons traversé une crise sanitaire sans précédent, les déstabilisations géopolitiques sont nombreuses comme les difficultés économiques. Dans ce contexte, l’ARIF est une chance. C’est une incroyable source d’enrichissements. Nous apprenons les uns des autres, de nos cultures respectives. Mais au-delà de nos différences, nous sommes aussi unis autour de valeurs communes : la Francophonie. Elle repose sur une idée simple : au cœur de la mondialisation et de ses dangers, notre langue est un patrimoine commun qui nous rassemble et qui nous offre de

nombreuses opportunités", a notamment déclaré Laurent Wauquiez.