Lyon : la CGT des cheminots appelle à manifester contre la libération européenne

Les journées "réseau transeuropéen de transport" sont organisées tous les deux ans par la Direction générale de la mobilité et des transports de la Commission européenne, en lien avec le pays assurant la présidence du Conseil de l’Union européenne. Celles-ci se tiennent à Lyon jusqu’à jeudi. A cette occasion, la Fédération CGT des Cheminots et la Fédération des Transports appellent à participer à la manifestation ce mardi.

Dans un communiqué, la CGT des cheminots explique que les politiques libérales menées en Europe en manière de transports ont permis d’engager la privatisation des compagnies publiques nationales "historique", d’organiser la mise en concurrence des salariés aux niveau national et européen. Cela facilite la marchandisation des services publics, d’ouvrir de plus en plus de concurrence, de raboter les droits salariés, d’avoir recours massivement à la sous-traitance et ainsi de favoriser le dumping social.

"L’Europe doit être un outil de coopération pour permettre de créer les conditions d’un véritable droit aux transports pour les citoyens, investir massivement dans les infrastructures et les réseaux de transports, créer les synergies et les coopérations européennes en s’appuyant sur des opérateurs des réseaux (aérien, ferroviaire, autoroutier, interurbain et urbain) à travers des entreprises publiques, mettre en place une tarification obligatoire sociale et écologique", explique le syndicat.

Ainsi, la Fédération CGT des Cheminots et la Fédération CGT des Transports appellent tous les travailleurs et syndicats en Europe avec la Fédération Européenne des Transports (ETF) à combattre les politiques libérales, promouvoir la coopération et les services publics plutôt que la concurrence. La manifestation se déroulera aux Brotteaux, ce mardi à 13h.