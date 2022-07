Le lyonnais Jonathan Guémas, plume d'Emmanuel Macron, part dans le privé

Passé de plume de Gérard Collomb à Lyon à celle d'Emmanuel Macron durant son premier mandat, Jonathan Guémas rejoint finalement le privé.

Selon le Figaro, qui confirme une information de l'Opinion, le Lyonnais devient directeur associé de Publicis France, le groupe de communication. Il rejoint ainsi son ancien collègue et aujourd'hui patron, Clément Léonarduzzi, ex-conseiller spécial à l'Elysée.

Jonathan Guémas, 34 ans, avait été repéré par Gérard Collomb alors qu'il sortait de l'ENS Lyon. Il avait ensuite été intégré à l'entourage d'Emmanuel Macron.

Dans le livre "L'Etrange victoire" des journalistes Agathe Lambret et Louis Hausalter qui revient sur la dernière campagne présidentielle, on apprend que Jonathan Guémas et Clément Leonarduzzi avaient été mis sur la touche par Alexis Kohler, secrétaire général de l'Elysée, qui leur reprochait d'avoir trop d'influence sur le chef de l'Etat. Un épisode qui les a peut-être convaincus de trouver une porte dorée de sortie.