Orages de grêle : l'opposition socialiste de la Région Auvergne-Rhône-Alpes demande un plan d'urgence

Les vallées du Gier et de l'Ondaine ainsi que les massifs du Pilat, du Mézenc et du Meygal, dans la Loire et la Haute-Loire, ont particulièrement été touchés. Des grêlons faisant parfois la taille d'une balle de ping-pong ont causé d'importants dommages matériels.

C'est pourquoi le groupe Socialiste, Ecologiste et Démocrate du conseil de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a demandé à la majorité de Laurent Wauquiez (LR) d'activer un plan d'urgence régional de manière "immédiate". "Que se passe-t-il si vendredi ou lundi prochain nous subissons de nouveaux orages de grêle", s'était en effet interrogé le vice-président du groupe Johann Cesa lors du précédent conseil le 29 juin dernier en reprochant à Laurent Wauquiez de n'activer des plans d'urgence que lors des assemblées plénières, la prochaine étant prévue pour octobre.

Le probable futur président des Républicains avait alors assuré que l'activation du fonds d'urgence était "automatique". Laurent Wauquiez devrait donc facilement accéder à cette demande pour "venir en aide aux particuliers, entreprises et collectivités locales frappées par cet épisode de grêle", toujours selon le groupe de Najat Vallaud-Belkacem.