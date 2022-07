Visiter Lyon en famille : "Avec Milirue, les enfants deviennent les mini-guides"

Avec ses parcours-découvertes, Milirue propose aux parents et aux enfants de visiter la capitale des Gaules tout en s'amusant.

Milirue, c'est "un carnet que les enfants vont s'approprier avec des jeux pour commencer à découvrir la ville depuis la maison, puis ensuite, des parcours-découverte, avec des étapes pour observer et découvrir des anecdotes", explique Clémence Decouvelaere, à l'origine du projet. "Les enfants deviennent les mini guides de la famille et partent à la découverte de la ville avec, à chaque étape, des choses à observer, à retrouver, à découvrir, avec des anecdotes", précise la fondatrice.

Les carnets s'appuient sur une application web, très simple d'utilisation, avec un QR code à scanner qui permet d'accéder à une carte géolocalisée, "dans laquelle on va retrouver des éléments multimédias, comme un extrait d'opéra devant l'opéra de Lyon, des photos anciennes de la construction de la basilique de Fourvière, pour faire en sorte que la visite soit vraiment interactive pour les enfants et qu'ils comprennent tout à chaque étape", détaille Clémence Decouvelaere, qui a décliné le projet en version mini pour les 4-7 ans et en version junior pour les 8 ans et plus.

L'aventure a commencé après un constat personnel : "En tant que parent, c'est compliqué de réussir à intéresser les enfants quand on veut faire une activité culturelle avec eux. C'est compliqué d'être visiteur et guide en simultané". Milirue a ensuite été développé avec des orthophonistes, des orthopédagogues, et une spécialiste des apprentissages Montessori "pour trouver le support idéal et rendre les enfants acteurs de leur découverte".

Plusieurs guides ont ainsi vu le jour, pour visiter Paris, Lille et donc Lyon. Dans la capitale des Gaules, deux parcours sont proposés pour découvrir la Presqu'île et le Vieux-Lyon, en toute autonomie. On va passer par exemple devant la fresque des Lyonnais "où les enfants vont devoir retrouver certains personnages. A l'Hôtel de Ville, il faudra retrouver des éléments à retrouver autour du lion. On retrouve aussi l'histoire de la place des Terreaux, de l'église St Nizier où il faut retrouver des éléments dans le bâtiment. Et puis il faudra trouver des guignols dans la rue Mercière", énumère cette maman de trois enfants. "Parfois, les parents sont mis au défi, puis, à d'autres moments, ce sont les enfants. On est sur quelque chose de participatif, pour tout la famille", assure la fondatrice de Milirue. Ces parcours durent deux heures environ. "On s'arrête quand on veut pour déjeuner ou pour goûter. L'application donne d'ailleurs les meilleurs spots pour prendre le goûter, trouver des toilettes ou des tables à langer, pour que l'excursion en famille devienne simple".

Les carnets Milirue sont en vente sur internet, mais aussi dans une quinzaine de librairies à Lyon, au prix de 17,90 euros.

F.L.