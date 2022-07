Le Sun Trip en vélo solaire boucle son tour des Alpes à Lyon

Ils auront effectué plus de 2500 km en partant de Grenoble mi-juin pour rejoindre la Slovénie avant de revenir dans la capitale des Gaules. La trentaine de concurrents (en duo ou en solo) exhiberont leurs machines solaires à pédale sur la place des Terreaux à partir de 11h.

Emile Rivoire du team Giant-Hexatech devrait être le premier à franchir la ligne d'arrivée sous les yeux des officiels de la Ville et de la Métropole de Lyon Sonia Zdorovtzoff (Relations internationales) et Hélène Dromain (Tourisme). L'homme a en effet été celui qui a remporté le plus de points en franchissant les plus hauts cols de la chaîne de montagnes.

Les vélomobiles les plus performants coutent environ 10 000 euros à la production. Mais l'essentiel est ailleurs. En bouclant des grands tours comme celui des Alpes, les participants veulent démontrer que le cyclisme solaire est une solution d'avenir. "Je pense que demain, la mobilité en ville va s'orienter vers ce type de vélo qui sera accessible à tous", avait déclaré Jean-Marc Dubouloz, le co-vainqueur du Sun Trip Europe 2021.