Le Sun Trip en vélo solaire boucle son tour d'Europe à Lyon

A la manière de Bertrand Picard et de son avion solaire "Solar Inpulse" qui a fait le tour du monde il y a quelques années, Jean-Marc Dubouloz vient de remporter une folle course en vélo à énergie solaire, juste devant le Roumain Emil Barbut. En sortant de son petit bolide ressemblant comme deux gouttes d'eau à une Formule 1 des années 50, ce Haut-savoyard âgé de 56 ans s'est montré très fier d'avoir conclu une "aventure à la fois sportive, technologique et riche en valeur de développement durable".

Lui et ses 35 concurrents s'étaient donc élancés de l'Hotel de Ville de Lyon le 1er juin dernier en gardant en mémoire qu'ils allaient être "les ambassadeurs des mobilités alternatives en Europe". Depuis, ils ont traversé une trentaine de pays et gravi les cols les plus hauts du vieux continent en pédalant en moyenne 300 km par jour. Cet exploit n'aurait bien évidemment pas pu avoir lieu sans l'aide des panneaux solaires. Ces derniers ont capté l'énergie de notre étoile durant tout le trajet pour permettre aux cyclistes d'atteindre une vitesse de croisière de 30 à 40 km/h sur le plat.

Les vélomobiles les plus performants, comme ceux que possèdent les deux pilotes de tête, ont coûté environ 10 000 euros à la production. Ceux de leurs concurrents, un peu moins perfectionnés, sont quant à eux moins onéreux. Mais l'essentiel était ailleurs. En bouclant le grand tour, les participants ont démontré que le cyclisme solaire était une solution d'avenir. "Je pense que demain, la mobilité en ville va s'orienter vers ce type de vélo qui sera accessible à tous", s'est réjoui Jean-Marc Dubouloz.

L'intégralité des coureurs encore en lice devrait rejoindre la capitale des Gaules d'ici la fin de semaine. Au total, 16 participants ont dû abandonner par fatigue, à cause d'une panne ou après avoir été victime d'un accident.

L.M.