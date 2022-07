Un enfant enlevé par un commando finalement retrouvé au nord de Lyon

Rapidement, l’enquête a porté ses soupçons sur le père du garçon selon un communiqué de la police judiciaire transmis à l'AFP.

L’important dispositif de recherches a permis de localiser la voiture sur l’autoroute A6 en direction du sud de la France. Les forces de l’ordre ont alors décidé de les intercepter au péage de Villefranche-sur-Saône au nord de Lyon. Ce sont les BRI de Dijon et de Lyon qui sont intervenues vers 20h30 pour récupérer l’enfant "sain et sauf" et interpeller le père et ses trois complices.

Le commando est originaire de Marseille. Ils ont été placés en garde à vue. On ne connait pas encore le contexte familial qui est probablement à l’origine de cet enlèvement. L’enfant a été rendu à sa mère dès vendredi soir.