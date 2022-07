Lyon : les salariés de Just Eat en grève ce vendredi

Depuis quelques mois des négociations sont en cours à Just Eat, autour des salaires ou encore des conditions de travail. Ludovic Rioux, délégué syndical CGT, explique qu’après un an d’implantation en France, la société a déjà fait part de sa volonté de licencier plus de 200 salariés à la fin de l’été : "Une situation intolérable qui montre une fois de plus que la direction considère les salariés comme une simple variable d’ajustements ", explique le syndicat.

Just Eat souhaite rappeler la réalité des conditions de travail : un matériel à la charge du livreur et un salaire minimum qui s’impose à tous, y compris en horaires de nuit ou le week-end.

La direction a unilatéralement décidé d’annuler les négociations qui devaient se tenir autour de ces sujets (salaires, emploi, conditions de travail …) le 11 juillet dernier.

C’est pourquoi, ce vendredi soir, les salariés seront en grève, à Lyon et dans d’autres villes de France, afin de se faire entendre. Ils souhaitent avoir une augmentation générale du salaire avec une prise en compte de la pénibilité et d’avoir le maintien de l’emploi sur tous les sites. Et pour finir, avoir des jours de repos, un temps de travail précis et des congés payés.