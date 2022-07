Lyon Vélo Festival : une course de 400 kilomètres pour la 1ère édition

Deux jours d’animations, des tests d’initiations, des épreuves sportives sur route, Gravel et VTT ainsi que des randonnées thématiques pour tous : voilà à quoi devrait ressembler la première édition du Lyon Vélo Festival. Les organisateurs entendent bien rassembler, le 24 et 25 septembre, les utilisateurs et toutes les pratiques du vélo selon trois catégories : solidaire, sportif et responsable.

Au programme du thème "solidaire" : ateliers handisport, tandems, vélo cargo, quads électriques et des démonstrations ainsi qu’une compétition de Stimulation Electrique Fonctionnelle en collaboration avec l’association lyonnaise ANTS. Le dimanche se tiendra la course "Rouler pour ELLES", une randonnée de 27 kilomètres afin de récolter des fonds pour la recherche et les soins de confort contre les cancers féminins.

Concernant la catégorie « sportive », le Grand Tour de Lyon sera organisé en collaboration avec l’association Cycloteam 69 et proposera un parcours de 400 kilomètres ou de 230 kilomètres. Une randonnée de Gravel de 65 kilomètres, de nuit de 60 à 80 kilomètres et un raid VTT urbain de 20 à 45 kilomètres, seront également planifiés.

Pour finir, la thématique « responsable » sera animée par un village d’exposants doté d’un stand de recyclage ainsi qu’un atelier de maniabilité et code de la rue pour les enfants de 7 à 12 ans.

L’évènement sera organisé par l’association lyonnaise Lyon Ultra Run, en collaboration avec la société Extra Sports et avec le soutien de la Ville de Lyon, de la Métropole de Lyon, et de nombreux partenaires privés tels que Lepape et Sopra Steria.

Au total, plus de 15 000 personnes, participants et visiteurs, sont attendus pour la manifestation.