OL féminin : les Fenottes à la conquête du jeu FIFA 2023

C’est inédit, le jeu vidéo FIFA intègre, dans son édition 2023, les douze équipes de D1 féminine. Les supporters des Fenottes pourront désormais disputer un match sous le maillot lyonnais.

En effet, la franchise développée par le studio américain Electronic Arts a clairement décidé de donner un véritable coup d’envoi à la mise en valeur des équipes de football féminin.

Il sera également possible de jouer les championnats anglais, américains et allemands féminins. Et c’est l’attaquante Sam Kerr, qui évolue à Chelsea, qui devrait partager la jaquette aux côtés de Kylian Mbappé. L’américaine Catarina Macario sera également l’un des ambassadrices du jeu et représentera l’OL.

La sortie du jeu est prévue à l’automne prochain.