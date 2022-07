Alexandre Vincendet prend la parole à l’Assemblée nationale pour défendre le pouvoir d’achat des Rhodaniens

Alexandre Vincendet, député de la 7e circonscription du Rhône, a pris la parole lors d’une séance à l’Assemblée nationale. Le sujet du jour, le projet de loi relatif aux mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

Au nom des Républicains, il a expliqué que le logement représente un tiers du budget des ménages français et ainsi, l’augmentation des APL serait nécessaire : "Il ne faut pas que le plafonnement de l’augmentation des loyers se fasse au détriment de la rénovation énergétique. En effet, si nous restreignons trop la possibilité d’augmenter les loyers, cela aura un impact financier pour les bailleurs qui ne pourront assumer les coûts de plus en plus élevés des travaux de rénovation énergétique."

L’élu ajoute qu’il regrette que ce texte ne prenne pas en compte la difficulté pour de nombreux primoaccédants d’intégrer le parcours résidentiel. Le rétablissement des APL accession ou la défiscalisation de tout ou partie des intérêts bancaires aurait été, pour Alexandre Vincendet, de bon augure face à l’inflation du foncier et l’augmentation des coûts de construction.