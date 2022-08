OL : John Textor fait encore des siennes et tacle une nouvelle fois le PSG

Après avoir taclé le PSG et s'être moqué de l'OM, John Textor ne s'est pas gêné pour viser une nouvelle fois le club de la capitale.

L'homme d'affaires a expliqué vouloir "amener une nouvelle économie dans le paysage et rattraper le PSG avec de l'argent qui viendrait des applications." Pour répondre à une question sur la possibilité de vraiment rivaliser avec Paris, John Textor a été très précis et n'a pas pesé ses mots : "Pourquoi pas ? Si on amène les standards européens aux jeunes Américains, ils seront aussi bons, poursuit-il. Paris est venu en Floride avec ce programme stupide de PSG Academy, en mettant des maillots à tout le monde. Les gens du PSG sont venus et ont créé ce programme, une licence, et ils m'ont dit qu'aucun enfant ne rentrerait au PSG. Et j'ai pensé : pourquoi ? Pourquoi dire ça, venir en Floride où il y a des latinos et déclarer que pas un de ces enfants ne sera dans l'équipe ? Pourquoi êtes-vous là ? Pour vendre des maillots ? Si je peux trouver onze joueurs dans le monde que vous ne pouvez pas trouver ou acheter, on peut vous battre. On ne les battra pas chaque année mais Lyon a déjà gagné contre le PSG."

Dans la tête du nouvel actionnaire majoritaire de l'Olympique Lyonnais, les choses sont claires concernant la Ligue 1 : "On peut gagner le Championnat. Je crois que les règles vont changer. C'est un peu comme si le PSG était la seule équipe française, de l'extérieur, mais je sais que c'est faux. Pour être plus égalitaires, on doit trouver des joueurs qu'ils ne trouvent pas, augmenter nos revenus et payer plus. Les gens n'aiment pas voir toujours les mêmes champions."

Une guerre des mots qui bat son plein pour l'Américain.