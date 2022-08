Des travaux d’été sont prévus dans les collèges de la Métropole de Lyon

En charge de la construction et de l’entretien des collèges, la Métropole assure des travaux ponctuels tout au long de l’année, tels que la sécurisation d’ascenseurs, le remplacement de fenêtres ou le remplacement de portes. Chaque année, plus de 300 interventions sont menées au titre des petits et moyens travaux d’amélioration.

La Métropole de Lyon réalise également des opérations significatives en période estivale, afin de répondre aux besoins urgents des collèges et d’améliorer la qualité de vie et le fonctionnement des établissements. Cet été, 200 opérations sont menées, pour un montant total de 8 225 000 € TTC.

Voici quelques exemples de travaux démarrés en été 2022 :

· collège Jean Moulin (Lyon 5e) : travaux de réaménagement des vestiaires sportifs dans le bâtiment de l’ancienne « infirmerie » et remplacement de menuiseries extérieures, reprises de sols, peintures, plafonds / coût : 0,575 M€

· collège Jean Monnet (Lyon 7e) : installation et réorganisation d’un foyer, de locaux de vie scolaire, du médico-social et d’un atelier / coût : 0,5 M€

· collège Lamartine (Villeurbanne) : rénovation de salles de classe / coût : 0,6 M€

· collège Colette (Saint-Priest) : mise en place de nouveaux sanitaires élèves / coût : 0,27 M€

· collège Vinci (Chassieu) : réfection et équipements de 2 salles de technologie et abris deux roues / coût : 0,188 M€ (l’étude de sa restructuration lourde/extension se trouve également en cours)

· collège Brossolette (Oullins) : rénovation du centre de documentation et d’information (CDI) et mise en place de de nouveaux mobiliers / coût : 0,09 7 M€.

L’été est également l’occasion de poursuivre les restructurations déjà lancées depuis le début du mandat. Elles concernent des établissements vieillissants, comme le collège Jean de Tournes, le collège Jean-Jacques Rousseau (Tassin-la-Demi-Lune), celui de d’Émile Malfroy (Grigny) Les nouveaux locaux pour la rentrée 2022.