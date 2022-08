OL-Ajaccio : grande saison ou nouvelle déception ?

Ce vendredi, la Ligue 1 reprend pour une nouvelle saison, et c’est l’OL qui ouvre le bal avec la réception d’Ajaccio au Groupama Stadium.

A l’issue d’un exercice 2021-2022 catastrophique, d’une préparation estivale mitigée avec également le rachat du club par l'américain John Textor et les retours au bercail d’Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso, les espoirs sont nombreux. Et la déception serait immense en cas de nouvel échec de Peter Bosz à faire appliquer ses préceptes de jeu.

"Il y a de l'excitation et de la bonne pression", a déclaré Alexandre Lacazette en conférence de presse d’avant-match. Promu capitaine, l’attaquant venu d’Arsenal a "peut-être moins cette obsession du but qu'il y a 5 ans, mais avec toujours cette envie de marquer". C'est évidemment tout un stade qui attend de le voir marquer.

Sa franchise avec ses partenaires, c’est ce qui a convaincu Peter Bosz de lui confier le brassard. "On doit bien démarrer cette saison", a prévenu Alexandre Lacazette, qui craint un "match fermé" contre les Corses, promus cette saison.

"Durant les entrainements ouverts au public, j'ai senti l'espoir des supporters. Personne ne veut revivre une saison comme l'année dernière. On va tout donner pour faire mieux", a rebondi l’entraîneur néerlandais de l’OL.

Ce dernier a décidé de prendre Corentin Tolisso dans le groupe, après une préparation blanche sans match amical disputé par l’ex-milieu du Bayern Munich, en délicatesse avec son corps. Le jeune Mohamed El Arouch est également présent, contrairement à Moussa Dembélé, victime d'une alerte musculaire.

Coup d’envoi d’OL-Ajaccio à 21h.