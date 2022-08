Près de Lyon : vent de panique à Décines à cause d’un individu qui menaçait de se faire exploser

Avenue Jean-Jaurès, dans le quartier du Prainet, un individu est monté sur le toit de sa voiture et tenait des propos incohérents. Certains témoins l’ont vu armé, d’autres indiquaient qu’il menaçait de se faire sauter à l'aide d'une ceinture d'explosifs.

La police est intervenue, épaulée par les agents municipaux de la commune et de celle de Meyzieu pour faire évacuer le secteur tandis que l’interpellation du suspect se faisait avec l'appui du RAID et des démineurs. Ce dernier a été placé en garde à vue sans opposer de résistance.

Selon nos informations, il n'était ni armé, ni équipé d'explosif.

"Je tiens à remercier les forces de l'ordre ce matin et particulièrement les polices municipales de Décines et de Meyzieu pour leur intervention rapide et efficace, la mutualisation fonctionne !", a réagi par la suite la maire LR de Décines-Charpieu, Laurence Fautra.