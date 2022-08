OL féminin : les Lyonnaises s'imposent 1-0 face à l'ASSE

L'OL féminin a disputé son deuxième match de préparation face à l'ASSE ce jeudi matin à Décines. Après une défaite amer 3-0 face au Servette la semaine dernière, les Lyonnaises de Sonia Bompastor ont remporté leur deuxième match de préparation 1-0 contre les Stéphanoises de Laurent Mortel.

Le 1er derby de la saison a été marqué par les retours d'Ada Hegerberg, Lindsey Horan et Tiane Endler dans le onze de départ.

Les Fenottes ont progressivement pris le contrôle du ballon mais ont manqué d'efficacité dans la surface adverse. Les joueuses ont montré de grandes choses en première période avec notamment des occasions de Inès Benyahia, Amandine Henry ou encore Ada Hegerbeg. C'est finalement Eugénie le Sommer qui ouvre le score 1-0 à la 33' en reprenant un centre d'Amandine Henry.

Sarah Bouhaddi, Charline Coutel, Nesrine Bahlouli et Signe Bruun ont fait leurs entrées en deuxième période et l'OL a directement mis de l'intensité dans son jeu. Les Stéphanoises ne parviennent pas à trouver d'issue en leur faveur et s'inclinent malgré quelques tentatives.

Les Lyonnaises s'envoleront dans deux jours aux États-Unis pour disputer la Women's International Champions Cup à Portland.