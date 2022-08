Alors, cette pelouse ? Le sort de Lorient-OL tranché ce vendredi

Et pour cause, le stade du Moustoir de Lorient affiche une pelouse dans un état déplorable à cause de la sécheresse mais aussi du passage quotidien de centaines de participants du Festival Interceltique qui se déroule dans l'antre des Merlus.

De son côté, Lorient joue aux innocents, expliquant n’avoir aucune solution de repli et milite pour que le match comptant pour la 2e journée de Ligue 1 soit disputé, malgré les risques évidents de blessures sur un sol qui par endroits, relève presque du champ de patates.

L’OL et Lorient seront fixés ce vendredi après-midi. En effet, un délégué de la LFP est déjà venu inspecter la pelouse jeudi et rendra son rapport définitif ce vendredi. Il attendait la dernière soirée du festival jeudi pour déterminer si oui ou non il est raisonnable de faire évoluer 22 joueurs au Moustoir dimanche.

Si la rencontre venait à ne pas se jouer ce week-end, elle devrait être simplement décalée dans le calendrier relativement allégé des deux formations qui ne disputent pas l’Europe cette saison.