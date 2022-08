Ce mercredi, un homme âgé d’une cinquantaine d’années était jugé au tribunal judiciaire de Lyon. Son tort ? Avoir multiplié les appels téléphoniques et les menaces de mort auprès de plusieurs institutions d’Etat.

A commencer par la préfecture du Rhône. Les 20 et 21 juin dernier, il déclarait à la standardiste qu’il comptait "buter la racaille et le préfet" Pascal Mailhos.

L’homme, en arrêt de travail, n’avait pas masqué son numéro de téléphone et a donc été très facilement retrouvé.

Les enquêteurs ont découvert que durant tout le mois de juin, il avait passé plus d’une centaine d’appels à l’Elysée, le ministère de l’Intérieur et le ministère des Armées. A chaque fois, il promettait de "buter" les représentants de l'Etat.

Durant l’audience, son avocate a expliqué qu’il s’était réfugié dans l’alcool et qu’il vivait mal son exposition aux réseaux sociaux et chaînes TV d’info en continu. A cause de la politique et des faits divers, l’ingénieur en voulait à tout le monde.

Selon le Progrès, il a écopé de 3 mois de prison avec sursis. Il devra également se faire soigner, car une expertise psychiatrique a décelé une forte paranoïa chez l’individu.