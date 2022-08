OL-Troyes : "On est meilleurs dans pas mal de domaines"

C’est déjà la 3e journée de championnat et les joueurs de Peter Bosz reçoivent Troyes au Groupama Stadium.

"On a besoin de stabilité et on est meilleurs dans pas mal de domaines. On a plus d’expérience, de repères. Je veux toujours que mes joueurs prennent l’initiative", a prévenu le coach néerlandais en conférence de presse cette semaine.

Peter Bosz a aussi estimé que "la préparation n’est pas finie, physiquement, tactiquement. Il faut être à chaque fois meilleur que le match précédent, c’est notre objectif".

Un avis que partage son ailier camerounais Karl Toko-Ekambi, également présent face à la presse : "C’est trop tôt pour parler d’une nouvelle dynamique. On va tout faire pour gagner et la dynamique s’installera naturellement".

Pour affronter les Troyens, qui restent sur deux défaites en autant de rencontres, Lyon ne sera pas au complet, même si Malo Gusto, malade, peut finalement tenir sa place.

Il manque évidemment le gardien Anthony Lopes, suspendu, mais aussi Jérôme Boateng, Moussa Dembélé et Sinaly Diomandé, en soins ou en phase de reprise. Le milieu de terrain Houssem Aouar est également absent du groupe, mais pour négocier son départ espéré à Nottingham Forest ou Crystal Palace en Angleterre.

Coup d’envoi à 21h.