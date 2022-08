Lyon : un défilé de vegans en lingerie ce samedi

D’ordinaire, les associations de défense des droits des animaux utilisent des photos chocs ou réalisent des happenings pour montrer la cruauté de certains élevages ou abattoirs.

Ce samedi, changement de stratégie pour Vegan Impact. L’association a choisi de laisser ses militantes défiler en lingerie rue de la République en Presqu’île. Cela doit permettre de montrer la liberté qu'ont les humains avec leur corps, contrairement aux animaux voués à finir dans nos assiettes. La manifestation débutera à 15h30.

Vegan Impact réalise de plus en plus d’actions dans l’agglomération. Cet été déjà, ses membres avaient réclamé la fermeture du zoo du Parc de la Tête d’Or. Ils manifestent aussi dans le métro lyonnais, avec des pancartes et photos d'animaux maltraités.