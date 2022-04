Lyon : des militants vegans dénoncent la mise à mort de "milliards d'animaux" pour Pâques

Cette action, menée par le collectif Vegan Impact, se déroulera de 15h30 à 17h30.

"Chaque année, ce sont des millions d'agneaux qui sont sacrifiés dans le monde pour la fête de Pâques. Quelle est la logique dans le fait de massacrer des bébés, doux et innocents, pour célébrer un moment qui se veut joyeux ? Que ce soit pour fêter la résurrection du Christ, ou le renouveau du printemps, la tuerie de millions de bébés n’est pas acceptable et n’a plus de place dans notre société d’aujourd’hui. Aucune religion ne devrait prôner le sacrifice des innocents", expliquent les activistes de Vegan Impact dans un communiqué de presse, affirmant que 100 millions d'agneaux sont tués chaque année dans le monde pour le seul jour de Pâques.

Plus largement, les militants vegans entendent "dénoncer la triste réalité de l'industrie de la viande et des produits laitiers".

"Chaque jour en France, 3 millions d'animaux sont saignés dans les abattoirs. Comble de l'horreur, des bêtes sont découpées alors qu'elles sont encore conscientes. Nous demandons aux consommateurs de prendre conscience du massacre massif auquel leurs choix alimentaires contribuent", a commenté Natasha Garnier, la porte-parole de Vegan Impact.