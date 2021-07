Lyon : une manifestation contre les sacrifices de l’Aïd ce lundi

Comme l’année dernière, les militants organisent un rassemblement de 17h30 à 19h30 place de la République, dans le 2e arrondissement, "afin de dénoncer le massacre de centaines de milliers d’animaux pour la fête de l’Aïd".

"Cette action vise avant tout à éclairer sur la dérive de cette tuerie en masse de milliers d’animaux en France pour une fête qui se veut "amour et partage", et d’où résultent des animaux cruellement égorgés à vif sans étourdissement, les uns derrière les autres, dans les cris et le sang", indiquent les militants dans un communiqué. Selon eux, environ 200 000 bêtes seraient abattues chaque année en France dans le cadre de cette célébration religieuse musulmane.