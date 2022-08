OL : la croisade des supporters contre les chaussures vertes des joueurs

Déclarer que Saint-Etienne est une belle ville par exemple, ou encore choisir le numéro de maillot 42.

Jusqu’à présent, les joueurs, et notamment ceux formés au club, refusaient de disputer des rencontres avec des chaussures vertes, la couleur de l’ASSE.

Sidney Govou rapportait qu'à son époque, Bernard Lacombe était immédiatement venu le voir pour le forcer à jeter sa paire verte.

Sauf que la tendance se perd, et de plus en plus de Lyonnais portent des crampons verts cette saison. Rayan Cherki, Malo Gusto, Tetê ou Karl Toko-Ekambi portent tous les dernières Adidas de la fameuse couleur.

Sur les réseaux sociaux, les appels au changement immédiat de chaussures se multiplient. Et vendredi soir, lors de la réception de Troyes au Groupama Stadium, une banderole "Respectez nos traditions" représentant une chaussure verte barrée a été déployée par les fans.

Malo Gusto a réagi en demandant officiellement à Adidas que lui soit confectionnée une paire rouge et bleu aux couleurs de l’OL. Sauf qu’en attendant que la marque ne réponde un jour favorablement, le latéral droit formé à Lyon continue de jouer avec ses chaussures vertes.

Jusqu’où ira la polémique, qui pourrait bien creuser un fossé entre supporters et joueurs pour qui la rivalité avec Saint-Etienne ne compte pas ?