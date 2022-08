Record du monde de chute libre : un couple de Lyonnais en lice à Chicago

Jusqu'à dimanche, Greg Crozier et Karine Joly, qui s'entrainent notamment sur le site IFly à Lyon, vont tenter de réaliser le record du monde du plus grand nombre de chuteurs tête en bas évoluant ensemble dans le ciel. Ces 200 chuteurs, venus de 19 pays et âgés de 19 à 58 ans, s'élanceront à une altitude exceptionnelle, pour réaliser la figure géante de référence, celle de l'étoile.

Les chuteurs, dont fera partie le duo lyonnais considéré comme une référence du freefly dans le monde, auront 70 secondes environ pour construire la formation avant de devoir se séparer pour le déploiement.