L'OL de nouveau privé de podium cette saison selon une étude

Selon l'Observatoire du football du Centre international d'étude du sport, Paris arriverait en tête du championnat, devant Monaco et Marseille. L'OL serait de nouveau privé de podium et terminerait 4e. Selon les chercheurs suisses, qui ont pris en compte les performances des équipes lors des deux saisons précédentes, l'expérience des joueurs et les dépenses effectuées lors du mercato, les clubs d'Angers, Troyes, Clermont et Ajaccio seraient relégués.

D'ici là, l'OL va continuer son parcours en Ligue 1, avec un déplacement à Reims prévu dimanche pour le compte de la 4e journée.

A noter que cette étude s'est aussi penchée sur les autres championnats européens. Manchester City, le Real Madrid, le Bayern Munich et l'Inter Milan seraient sacrés champions en fin de saison.