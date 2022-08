Retour de vacances : Bison Futé voit rouge en Auvergne-Rhône-Alpes

Bison Futé a classé la journée de vendredi rouge dans le sens des retours, avec des bouchons annoncés en vallée du Rhône de 9h à 22h.

Samedi, la journée sera classée orange dans le sens des départs et rouge dans le sens des retours. Les premiers ralentissements sont attendus sur l'A7 entre Orange et Lyon dès 8h du matin et jusqu'à 17h. Le trafic pourrait être complètement saturé de 11h à 14h.

Dimanche, le drapeau rouge restera de sortie en Auvergne-Rhône-Alpes. La Vallée du Rhône sera congestionnée de 8h à 20h, avec un pic de circulation prévu entre 12h et 16h. Au nord du tunnel de Fourvière, il sera conseillé d'éviter l'A6 entre 11h et 22h.

Enfin, la journée sera rouge lundi aussi. Bison Futé prévoit des bouchons entre 9h et 17h sur l'A7 entre Orange et Lyon, et entre 11h et 16h sur l'A6 entre Lyon et Beaune.