Rentrée scolaire : les écoles de Lyon se tournent vers le bio

Parmi les nouvelles mesures cette année, la mairie de Lyon a décidé de réformer les cantines scolaires. Chaque jour, ce sont 26 500 repas en moyenne qui sont commandés. A partir de ce jeudi, 50% des repas seront bio et la mairie vise 75% minimum d’ici 2026.

Deux menus distincts sont proposés aux familles. Le menu "Petit Bouchon" est composé de deux repas à base de viande ou de poisson et de deux repas végétariens. Quant au menu "Jeune Pousse", il est entièrement végétarien. Gautier Chapuis, délégué au maire de Lyon en charge de l’Alimentation Locale tient à préciser que ces deux menus "répondront à tous les besoins nutritionnels des enfants". Les parents peuvent faire un "hybride" s’ils le souhaitent en choisissant un menu une semaine sur deux par exemple.

Les repas seront également réalisés à partir de produits locaux, dans un rayon de 200km. Gautier Chapuis veut s’assurer de la bonne qualité de ses produits, notamment avec le Label Rouge pour la viande et l’écolabel Pêche Durable pour le poisson. Quel que soit le menu, les tarifs de la cantine restent inchangés, soit 0,80 euro pour les premiers tarifs et 7,30 euros pour les coefficients familiaux les plus élevés. Gautier Chapuis veut "permettre aux enfants de manger dans les mêmes conditions sans que les familles ne soient pressées financièrement".