Biennale d'art contemporain de Lyon : "Montrer que nous sommes tous fragiles, l'humain et la planète"

Le 14 septembre débutera la Biennale d'art contemporain, décalée à cause du Covid-19. Dans douze lieux dans l'agglomération, les visiteurs pourront avoir accès aux différentes oeuvres construites sur le thème de la fragilité. Qui résonne forcément avec l'actualité. "On ne parle pas que de la pandémie, tempère Isabelle Bertolotti. L'idée est de montrer de manière générale que nous sommes tous fragiles, l'humain et la planète. Et qu'on arrive à trouver une voie de résistance".

Outre les difficultés liées à la pandémie durant l'élaboration de l'édition, le MAC fait face au surcoût des transports, à la perte d'une oeuvre à Malte. Mais la directrice artistique garde espoir.

Des oeuvres anciennes et contemporaines cohabiteront durant cette Biennale : "Les vieilles sculptures ont été faites par un artiste contemporain de son temps".

La Biennale a fait partie des évènements concernés par la baisse des subventions de la Région, avec 250 000 euros retirés. "On espère que la décision n'était que temporaire", reconnaît Isabelle Bertolotti.

