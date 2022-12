Le casse-vin, une ancienne tradition lyonnaise remise au goût du jour

Cette ancienne tradition lyonnaise rassemblait les canuts pour un casse-croûte de fin de journée. "Le casse-vin, c'est un peu l'afterwork du Lyonnais", s'amuse Julien Gautier, le chef du Bouchon Sully dans le 6e arrondissement. "C'était un peu plus tôt que notre apéro, vers 16h ou 17h, car les canuts commençaient leur journée assez tôt. Nous, on s'adapte et on proposera le casse-vin à partir de 18h", précise celui qui est également le chef du M Restaurant.

C'est donc à la sortie du bureau que les Lyonnais d'aujourd'hui pourront déguster tous types de plats typiques, proposés sous forme de tapas : "Il y aura du pâté en croûte, des planches de charcuterie lyonnaise, du Saint-Marcellin, des salades de pommes de terre et hareng, des salades de lentilles cervelas, du saucisson brioché. Le tout avec des pots de vin blanc ou de vin rouge", détaille le membre des Toques Blanches lyonnaises. Pour la partie sucrée, le Bouchon Sully déclinera plusieurs desserts comme la brioche à la praline, la madeleine et le financier aux poires.

"On voulait perpétuer un peu la tradition lyonnaise tout en dynamisant le bouchon en imaginant quelque chose de nouveau. Ça permet de donner une image un peu plus jeune aux bouchons et attirer une autre clientèle", confie le chef, qui entend ainsi dynamiser la vie de quartier.

Ce nouveau rendez-vous est à noter dans les agendas, puisqu'il aura lieu tous les premiers jeudis du mois. "L'idée est de créer une habitude et d'inscrire ça dans le patrimoine de la capitale de la gastronomie", conclut Julien Gautier.

F.L.